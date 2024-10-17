Байден заявил, что разведка США помогла Израилю отследить лидера ХАМАС

«Тесты ДНК теперь подтвердили, что Синвар мертв. Это хороший день для Израиля, для США и для всего мира», — говорится в заявлении американского лидера.
Байден также подтвердил участие разведки США в ликвидации лидера палестинского движения.
«Я поручил сотрудникам спецназа и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», — добавил он.
Вооружённые силы Израиля ранее официально объявили об уничтожении Яхьи Синвара — нового лидера палестинского движения ХАМАС, который занял эту должность после убийства прежнего главы политбюро организации Исмаила Хании.