Глава Кубани выступил в Совете при Президенте по развитию физкультуры и спорта

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов для региона. Он отметил, что Краснодарский край имеет богатые традиции в спортивной сфере и активно поддерживает инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической активности среди населения. За пять лет в регионе построили и капитально отремонтировали 210 спортивных объектов.