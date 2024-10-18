Глава Кубани выступил в Совете при Президенте по развитию физкультуры и спорта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в Совете при Президенте Российской Федерации, который состоялся в Уфе 17 октября 2024 года. Основной темой заседания, прошедшего под руководством Владимира Путина, стала «Роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта». Мероприятие проходило в рамках форума «Россия — спортивная держава».
«Гордимся успехами наших ребят в профессиональном и массовом спорте. Регион в лидерах по самбо, боксу, дзюдо, прыжкам на батуте, спортивной акробатике и других видам. Каждый день стадионы и спортплощадки посещают 3,4 миллиона жителей — это 65 процентов населения», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов для региона. Он отметил, что Краснодарский край имеет богатые традиции в спортивной сфере и активно поддерживает инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической активности среди населения. За пять лет в регионе построили и капитально отремонтировали 210 спортивных объектов.