Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил ликвидацию нового лидера ХАМАС Синвара

«Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован … Его устранение является важной вехой в падении злого правления…. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало “дня после” ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», — заявил политик в своем сегодняшнем видеообращении.