Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил ликвидацию нового лидера ХАМАС Синвара

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти движения в секторе Газа и заверил, что операция ЦАХАЛ продолжится. Он также пообещал сохранить жизнь тем бойцам ХАМАС, кто добровольно сложит оружие и освободит заложников. Тем временем СМИ сообщают, что ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию Синвара.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил влияние гибели главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара на судьбу сектора Газа.
«Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован … Его устранение является важной вехой в падении злого правления…. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало “дня после” ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», — заявил политик в своем сегодняшнем видеообращении.
Он также призвал членов ХАМАС освободить израильских заложников и пообещал в этом случае сохранить им жизнь.
«Террористам ХАМАС я говорю: ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены. Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников — тому мы позволим уйти и жить», — сказал Нетаньяху.
«Послание врагам».
О том, что израильские военные ликвидировали Синвара, ЦАХАЛ сообщил вечером 17 октября.
«Яхья Синвар был ликвидирован после того, как весь прошлый год прятался за спинами гражданского населения Газы, наверху и внизу — в подземных туннелях сектора Газа», — говорится в заявлении израильской армии.
Как отметил глава МИД Израиля Исраэль Кац, «убийство Синвара создает возможности для незамедлительного освобождения заложников и может привести к новой реальности в секторе Газа — без ХАМАС и без иранского контроля».
«Это великое военное и моральное достижение для Израиля и всего свободного мира, противостоящего злу оси экстремистского ислама, возглавляемой Ираном», — цитирует его слова Jerusalem Post.
Глава минобороны Израиля назвал ликвидацию главы ХАМАС «ясным посланием врагам» Израиля.
«Это четкое послание всем нашим врагам: Армия обороны Израиля настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности Израиля, и мы привлечем их к ответственности», — сказал он.
Исследование образцов ДНК подтверждает факт Синвара в секторе Газа, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в службах безопасности. Уточняется, что установление личности облегчается тем, что в прошлом Синвар находился под стражей в израильских тюрьмах. О том, что ДНК-экспертиза подтвердила смерть главы ХАМАС, сообщают также источники Al-Arabiya.
Официального подтверждения гибели лидера от ХАМАС еще не было. «Все комментарии будут размещены на официальном сайте ХАМАС и в его Telegram-канале», — говорится в комментарии движения.
«Я не буду скучать».
Новый генсек НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможной ликвидации Синвара, заявил журналистам, что не расстроится, если он действительно погиб.
«Если это окажется правдой, я не буду скучать по нему», — сказал Рютте.
Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован прежний глава Исмаил Хания. Группировка назвала произошедшее терактом.
Синвара считают одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
28 сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Авиаудар был нанесен в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль», заявили в пресс-службе.
Помимо Насраллы, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры, чьи имена не называются.