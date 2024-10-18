Экс-главком ВСУ назвал условие для мобилизации украинок

Мобилизация украинских женщин возможна, чтобы «спасти Европу от войны», заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).
До этого Залужный рассказывал, что выступал против мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его мнению, это необходимо только в случае угрозы существования государства.
Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года по февраль 2024 года. Его сменил Александр Сырский.
На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, она продлевается каждые три месяца. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, был снижен минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. Также была отменена категория «ограниченно годных к службе», а мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.
Глава Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков сообщил, что военнообязанные женщины наравне с мужчинами должны обновить данные, в противном случае им грозит штраф. При этом он подчеркнул, что мобилизация женщин проводится только по их личному согласию.
В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о добровольном воинском учете для женщин. Закон дал право женщинам смежных с военно-учетной специальностью профессий добровольно становиться на воинский учет, если им позволяют здоровье и возраст — от 18 до 60 лет.
В конце 2023 года Верховная рада рассматривала законопроект о мобилизации женщин наравне с другими инициативами по ужесточению мобилизации. Зеленский отказался подписывать документ о мобилизации украинок, даже если его примет Рада.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в июле рассказала, что на передовой служат более 10 тыс. украинских женщин. Замминистра обороны Украины (в сентябре заняла пост министра по вопросам ветеранов) Наталия Калмыкова за месяц до этого говорила, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин. По ее словам, 19 тыс. из них — гражданские сотрудницы.