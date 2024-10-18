Экс-главком ВСУ назвал условие для мобилизации украинок

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, она продлевается каждые три месяца. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, был снижен минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. Также была отменена категория «ограниченно годных к службе», а мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.