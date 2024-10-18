Пашинян объяснил эмиграцию из Армении сережками, хашем и шашлыком

На правительственном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что эмиграция является самой серьезной проблемой страны со времен обретения независимости. Он объяснил это явление недостатком свободы. Трансляция заседания была организована на местных новостных порталах в режиме онлайн.
«У нас нет полной картины эмиграции. Оказывается, они эмигрируют еще и из-за своей прически, из-за того, что сережка в ушах висит, потому что не любят хаш и шашлык», — отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что значительное число людей покидает Армению, чтобы избежать службы в армии и что их также волнуют вопросы безопасности.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении рассказали, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор. Страны смогут подписать договор, когда «все будет согласовано».