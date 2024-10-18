Захарова посоветовала Рютте «не подавиться» после слов об убийстве Синвара

Генсек НАТО заявил, что он «не будет переживать если убийство окажется правдой».
Захарова подчеркнула, что Рютте является бывшим премьер-министром Нидерландов. Дипломат напомнила, что именно жители этой страны в 1672 году убили и съели своего премьер-министра.
«Эта страна известна своими “либеральными традициями”. Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом… съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее», — написала Захарова в Telegram.
Она добавила, что «рефлексы каннибализма» на Западе «всё ещё сильны».
«Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», — посоветовала генсеку Североатлантического альянса Захарова.
Ранее в Израиле заявили о вероятной ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Кроме того, израильские военные обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар. В ЦАХАЛ утверждают, что кадры сделаны «за несколько минут до ликвидации» главы ХАМАС.