Маск предупредил о банкротстве США

«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить», — сказал Маск на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась в его соцсети Х.
Предприниматель назвал понимание этой проблемы «здравым смыслом», который не должен быть спорным вопросом.
Маск заявил, что победить на выборах американского президента должен республиканец Дональд Трамп, поскольку на кону будущее мира и США.
Штат Пенсильвания считают колеблющимся, то есть не отдающим явного предпочтения одной из партий. Эксперты сходятся во мнении, что голосование в штате может решить судьбу выборов.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, государственный долг США при «переключении» финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов — что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.