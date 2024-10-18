Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus

«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», — подчеркнул канцлер. Именно поэтому, по его словам, жители ФРГ могут рассчитывать на то, что действия главы правительства ФРГ будут ответственными и осмотрительными. «Я сделал четкие заявления о Taurus, в которых ничего нельзя изменить. Я не думаю, что это правильная поставка — и это останется таковым», — резюмировал он.