Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе», — сказал Шольц. Он напомнил, что ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. «Так и останется», — подчеркнул он.
«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», — подчеркнул канцлер. Именно поэтому, по его словам, жители ФРГ могут рассчитывать на то, что действия главы правительства ФРГ будут ответственными и осмотрительными. «Я сделал четкие заявления о Taurus, в которых ничего нельзя изменить. Я не думаю, что это правильная поставка — и это останется таковым», — резюмировал он.
План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Шольц оценил сдержанно. Он высказался против публичного обсуждения этого плана. По его словам, это делается внутри.
ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году.
16 октября Зеленский представил свой план завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План также предусматривает создание на территории Украины некоего «неядерного стратегического пакета сдерживания» и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. План включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.