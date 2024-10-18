«Хезболла» заявила о новом этапе противостояния с Израилем

В ливанском движении «Хезболла» объявили о переходе на новый уровень эскалации в вооружённом конфликте с израильской стороной.
«Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нём», — говорится в заявлении «Хезболлы» в Telegram.
По данным движения, Армия обороны Израиля потеряла около 55 военных. Ещё свыше 500 израильских военнослужащих получили ранения.
При этом здесь не учитываются военные ЦАХАЛ, ликвидированные при обстрела опорных пунктов и казарм, находящихся «вдоль всей границы с Ливаном и в глубине территории Израиля».
Ранее сообщалось, что в небе над северной частью израильской территории были замечены два БПЛА, выпущенные с территории Ливана.