Дудчак прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия

Заявления о том, что Украина якобы способна разработать ядерное оружие и применить его против России в течение нескольких недель, служат прикрытием для переброски западных вооружений, утверждает представитель движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Ранее издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, занимающегося закупками вооружения, сообщило, что если Запад откажется принять Украину в НАТО, страна якобы сможет создать ядерное оружие в очень короткие сроки для использования против российских войск.
«На самом деле, это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды», — цитирует Дудчака РИА Новости.
Ранее о нереальности идеи создания ядерного оружия Украиной также заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что Киев может попытаться создать «грязную бомбу», Россия учитывает все возможные сценарии.