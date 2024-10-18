Эксперт оценил срок «притирки» стран БРИКС друг к другу после расширения

«После присоединения к БРИКС пяти новых членов, на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества. Десять стран БРИКС представляют не только разные континенты, но и совершенно разные культуры, цивилизации», — сказал он.
По его словам, БРИКС, появившийся более десяти лет назад, конечно, не начинает сегодня с нуля. «Однако, по моему глубокому убеждению, период серьезной притирки, настройки альянсу теперь точно понадобится», — подчеркнул собеседник агентства.
«Не стану сравнивать всех членов БРИКС, но и так каждому ясно, насколько разнится уровень их экономик. Есть среди членов объединения сверхмощные экономики, но есть, чего скрывать, совсем слабые», — заметил Алескеров.
Что же касается сроков притирки, то, по его мнению, «на нее уйдет лет пять-восемь, и то в лучшем случае, при равной заинтересованности в процессе всех сторон».
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани