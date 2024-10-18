Эксперт оценил срок «притирки» стран БРИКС друг к другу после расширения

«После присоединения к БРИКС пяти новых членов, на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества. Десять стран БРИКС представляют не только разные континенты, но и совершенно разные культуры, цивилизации», — сказал он.