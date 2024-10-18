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Ynet: убитый телохранитель лидера ХАМАС Синвара был учителем в БАПОР

Вместе с лидером ХАМАС израильские военные ликвидировали двух человек.

Вместе с лидером ХАМАС израильские военные ликвидировали его телохранителей, информирует Ynet, ссылаясь на источники в секторе Газа.

По их данным, убиты два человека, которых в Израиле назвали «террористами». Один из убитых работал учителем в Ближневосточном агентстве Организации Объединённых Наций для помощи беженцам (БАПОР).

«Один из них работал учителем в БАПОР, а другой был высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные заявили о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара и обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар.