Ynet: убитый телохранитель лидера ХАМАС Синвара был учителем в БАПОР

Вместе с лидером ХАМАС израильские военные ликвидировали его телохранителей, информирует Ynet, ссылаясь на источники в секторе Газа.
По их данным, убиты два человека, которых в Израиле назвали «террористами». Один из убитых работал учителем в Ближневосточном агентстве Организации Объединённых Наций для помощи беженцам (БАПОР).
«Один из них работал учителем в БАПОР, а другой был высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС», — говорится в сообщении.
Ранее израильские военные заявили о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара и обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар.