Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Встреча состоится в преддверии саммита объединения в Казани, который пройдет
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ БРИКС.
Россия четвертый раз председательствует в БРИКС. Первый саммит в России проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Основная программа саммита БРИКС в Казани в этом году стартует 22 октября, но часть мероприятий в рамках российского председательства ожидается в пятницу, в том числе встреча Путина с руководителями СМИ и деловой форум БРИКС в Москве. Как говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на деловом форуме предполагается выступление президента.
С руководителями СМИ стран-участниц объединения Путин будет встречаться отдельно впервые. Подобные встречи традиционно проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, где глава государства в формате «вопрос-ответ» обсуждал с главами международных изданий актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДАМИ.
В 2024 году Путин уже встречался с представителями мировых СМИ. В июне в рамках ПМЭФ глава государства побеседовал с представителями информагентств из 16 стран, в том числе Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.
На встрече с президентом журналистов интересовали вопросы об отношениях между США и Россией, развитии транспортного коридора «Север-Юг». Отдельный блок вопросов был посвящен поставкам западного оружия Украине.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявлял, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Также президент говорил, что у Москвы нет никаких иллюзий о том, что цели для поражения в ходе конфликта на Украине выбирают западные специалисты, а поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.
ПОВЕСТКА САММИТА.
Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками объединения, помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Участие в саммите уже подтвердили 32 страны. Кроме того, как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада. Однако Москва не исключает, что список участников саммита может расшириться.
Также в рамках саммита президент Путин проведет порядка 20 двусторонних встреч, которые стартуют уже с 21 октября. В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.