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Маск: США могут обанкротиться из-за огромных расходов правительства

Предприниматель заявил, что траты американских властей нужно сократить.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты столкнутся с банкротством, если не сократят свои траты. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск на митинге в Пенсильвании.

Траты правительства стали причиной инфляции. В будущем они могут привести к увеличению долга, который власти не смогут выплатить.

Если правительство поймет эту проблему, то оно наконец-то начнет обладать «здравым смыслом». Вопрос наличия денег в стране не должен быть спорным.

Маск добавил, что на выборах президента США должен победить кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он способен отвечать за будущее страны и целого мира.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель в период с июля по сентябрь выделил минимум 75 миллионов долларов созданному им политическому комитету, поддерживающему Трампа.