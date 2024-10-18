Маск: США могут обанкротиться из-за огромных расходов правительства

Соединенные Штаты столкнутся с банкротством, если не сократят свои траты. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск на митинге в Пенсильвании.
Траты правительства стали причиной инфляции. В будущем они могут привести к увеличению долга, который власти не смогут выплатить.
Если правительство поймет эту проблему, то оно наконец-то начнет обладать «здравым смыслом». Вопрос наличия денег в стране не должен быть спорным.
Маск добавил, что на выборах президента США должен победить кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он способен отвечать за будущее страны и целого мира.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель в период с июля по сентябрь выделил минимум 75 миллионов долларов созданному им политическому комитету, поддерживающему Трампа.