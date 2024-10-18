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Экс-губернатор Хабаровского края может возглавить Олимпийский комитет России

Михаил Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Министр спорта России Михаил Дегтярев может занять пост главы Олимпийского комитета России. Инициатива была предложена главой Федерации тенниса. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть Михаила Дегтярева на должность президента Олимпийского комитета России. Президент Владимир Путин поддержал это решение. По его словам, в современных условиях этот шаг может быть оправдан.

Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за доверие. Он считает, что совмещение обязанностей министра спорта и главы ОКР поможет лучше взаимодействовать с регионами и спортивными федерациями.

«Главная задача — вернуть Россию в Олимпийское движение и защитить права российских спортсменов», — сказал Михаил Дегтярев.