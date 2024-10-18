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Ганчев: газета «Харьков Z», которую рвала Эштон-Чирилло, снова выходит

Существование российской администрации Харьковской области является «раздражающим фактором» для Киева.

В Харьковской области снова выходит издание «Харьков Z», заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он напомнил, что один из номеров данной газеты рвала бывший спикер Вооружённых сил Украины Сара Эштон-Чирилло*. Это произошло осенью прошлого года. Трансгендер**, насмехаясь, порвала издание на видео.

«Газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать всё-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что существование российской администрации Харьковской области является «раздражающим фактором» для Киева.

Ранее сообщалось, что бывший спикер Вооружённых сил Украины Сара Эштон-Чирилло объявлена в уголовный розыск в РФ.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещённое на территории РФ.