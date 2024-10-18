5 кандидатов претендуют на пост главы Эльбанского городского поселения

Завершился период выдвижения кандидатов для участия в повторных выборах главы Эльбанского городского поселения. Повторные выборы главы Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района пройдут 17 ноября 2024 года. Голосование избирателей будет проходить в течение двух дней подряд — 16 и 17 ноября, со ссылкой на Крайизбирком передаёт ИА AmurMedia.
Территориальная избирательная комиссия Амурского района, на которую возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов, завершила прием документов на выдвижение и регистрацию от кандидатов в 18−00 по местному времени 17 октября 2024 года.
Всего для участия в выборах выдвинулось 7 кандидатов, из них 2 — местными отделениями политических партий и 5 — это самовыдвиженцы.
В установленный законом срок документы на регистрацию представили 5 кандидатов:
▪ Колнусенко Сергей Викторович, главный энергетик энергомеханической группы ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН по Хабаровскому краю» (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ);
▪ Ланкина Аксана Михайловна, начальник отдела по вопросам планирования и экономики администрации Эльбанского городского поселения (самовыдвижение);
▪ Посметухина Александра Сергеевна, ведущий специалист отдела по вопросам планирования и экономики администрации Эльбанского городского поселения (самовыдвижение);
▪ Чернов Евгений Иванович, начальник пожарной части, депутат Совета депутатов Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района на непостоянной основе (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
▪ Яковлев Сергей Владимирович, заместитель главы администрации Эльбанского городского поселения (самовыдвижение).
Решение о регистрации либо отказе в регистрации кандидатов будет принято в течение 10 дней с момента сдачи документов на регистрацию.
Кандидат Лысаковский А. Ю. (самовыдвижение) не представил необходимые для регистрации документы, включая подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего выдвижения.
Кандидат Гавриленко Р. В. (самовыдвижение) представил личное заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах в качестве кандидата.
Напомним, 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения Алексея Владимировича Кыссу, но вступить в должность главы он не успел. 14 сентября избранный глава скончался. Алексею Владимировичу было всего 44 года.