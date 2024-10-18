ОТН: бежавшая из Латвии многодетная семья хочет жить в Смоленской области

Семья с несколькими детьми, уехавшая из Латвии из-за притеснений русскоязычных граждан, планирует обосноваться в Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
Ранее Госпогранкомитет Беларуси рассказал, что семейная пара решила увезти своих десятерых детей из Риги по причине давления со стороны властей на национальные меньшинства. Столкнувшись с отменой некоторых социальных привилегий и угрозами об изъятии детей, семья отправилась в Белоруссию.
Благодаря действующему в Минске безвизовому режиму, большое семейство смогло легко пересечь границу без задержек на оформление бумаг.
Согласно информации телеканала, Морозовы теперь планируют переехать в Россию. Они настроены начать новую главу своей жизни в Смоленской области. Семья стремится вернуться в сельскую местность Смоленщины, так как это родные края их предков.
Ранее в Вильнюсе организовали расследование против литовского блогера и телеведущего, который призвал своих подписчиков убивать русскоговорящих жителей страны.