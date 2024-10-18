ОТН: бежавшая из Латвии многодетная семья хочет жить в Смоленской области

Ранее Госпогранкомитет Беларуси рассказал, что семейная пара решила увезти своих десятерых детей из Риги по причине давления со стороны властей на национальные меньшинства. Столкнувшись с отменой некоторых социальных привилегий и угрозами об изъятии детей, семья отправилась в Белоруссию.