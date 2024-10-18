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ОТН: бежавшая из Латвии многодетная семья хочет жить в Смоленской области

Семья хочет вернуться в регион, где жили их предки.

Семья с несколькими детьми, уехавшая из Латвии из-за притеснений русскоязычных граждан, планирует обосноваться в Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси рассказал, что семейная пара решила увезти своих десятерых детей из Риги по причине давления со стороны властей на национальные меньшинства. Столкнувшись с отменой некоторых социальных привилегий и угрозами об изъятии детей, семья отправилась в Белоруссию.

Благодаря действующему в Минске безвизовому режиму, большое семейство смогло легко пересечь границу без задержек на оформление бумаг.

Согласно информации телеканала, Морозовы теперь планируют переехать в Россию. Они настроены начать новую главу своей жизни в Смоленской области. Семья стремится вернуться в сельскую местность Смоленщины, так как это родные края их предков.

Ранее в Вильнюсе организовали расследование против литовского блогера и телеведущего, который призвал своих подписчиков убивать русскоговорящих жителей страны.