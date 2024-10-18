Боррель назвал Синвара «препятствием» для мира на Ближнем Востоке

«Он был препятствием для установления режима прекращения огня», — написал Боррель в соцсети X*.
Кроме того, он заявил, что Синвар был включён в перечень террористов Евросоюза.
Ранее израильские военные заявили о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара и обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар перед гибелью.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание генсека Североатлантического альянса об убийстве Синвара, посоветовала Марку Рютте «не подавиться».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.