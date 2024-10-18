Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий считает, что Запад не будет рекрутировать солдат для ВСУ

Глава ЛДПР назвал требования Зеленского «дешевой уловкой».

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что западные страны не станут направлять своих военных на Украину, несмотря на предложение, сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что глава Украины призвал западные страны «отправить своих солдат для участия в украинских боевых действиях» и стремится к активному вовлечению государств ЕС и НАТО в конфликт с Россией, что, по его мнению, неизбежно приведет к тому, что «вся Европа (как минимум) станет полем битвы».

Политик также назвал «наглыми» требования Зеленского как можно скорее принять Украину в НАТО и разрешить наносить удары вглубь РФ. По его мнению, это свидетельствует об усталости украинцев от конфликта и истощения необходимых для боевых действий запасов.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО готовить войска для участия в конфликте с Россией. Он отметил, что бригады альянса смогут «заменить» уставших военных Вооруженных сил Украины в зоне конфликта.