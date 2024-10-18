Слуцкий считает, что Запад не будет рекрутировать солдат для ВСУ

Слуцкий подчеркнул, что глава Украины призвал западные страны «отправить своих солдат для участия в украинских боевых действиях» и стремится к активному вовлечению государств ЕС и НАТО в конфликт с Россией, что, по его мнению, неизбежно приведет к тому, что «вся Европа (как минимум) станет полем битвы».