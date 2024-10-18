Слуцкий считает, что Запад не будет рекрутировать солдат для ВСУ

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — отметил он.
Слуцкий подчеркнул, что глава Украины призвал западные страны «отправить своих солдат для участия в украинских боевых действиях» и стремится к активному вовлечению государств ЕС и НАТО в конфликт с Россией, что, по его мнению, неизбежно приведет к тому, что «вся Европа (как минимум) станет полем битвы».
Политик также назвал «наглыми» требования Зеленского как можно скорее принять Украину в НАТО и разрешить наносить удары вглубь РФ. По его мнению, это свидетельствует об усталости украинцев от конфликта и истощения необходимых для боевых действий запасов.
Ранее Зеленский призвал страны НАТО готовить войска для участия в конфликте с Россией. Он отметил, что бригады альянса смогут «заменить» уставших военных Вооруженных сил Украины в зоне конфликта.