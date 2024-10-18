Губернатор Приморья высоко оценил темпы модернизации Приморской ГРЭС

«У нас в Лучегорске в летнее время организована работа профотрядов Фонда Мельниченко, старшеклассники из местных школ знакомятся с профессиями на предприятиях и помогают в наведении порядка в посёлке. Молодёжный совет Приморской ГРЭС оказывает помощь местному детскому дому, приюту для животных. Из бытовых вещей — мы всегда можем попросить энергетиков оказать помощь техникой и материалами, например, для подсыпки дорог, и конечно, предприятие, по мере возможности, поможет с этим», — отметил Владимир Козак.