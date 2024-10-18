Губернатор Приморья высоко оценил темпы модернизации Приморской ГРЭС

В настоящее время на Приморской ГРЭС в модернизации находятся два энергоблока. Завершение работ планируется в декабре текущего и в марте предстоящего года соответственно. После этого выработка электроэнергии на станции должна вырасти практически в полтора раза, до 9500 млн квт-ч.
«Мы видим, что Приморская ГРЭС выходит из сложного положения. Оборудование долгое время не модернизировалось, не менялось. С приходом новых собственников станция начала набирать обороты. Определены стратегические, тактические задачи. Набраны люди. Нет никаких сомнений, что энергоблоки будут сданы вовремя. Это даст дополнительные возможности для выработки электроэнергии и снизит риски аварийности. Кроме того, это гарантированная работа для местных жителей», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Глава Пожарского муниципального района Владимир Козак рассказал, что взаимодействие районной администрации и Приморской ГРЭС находится на высоком уровне. Это касается как текущей работы, так и деятельности на перспективу.
«У нас в Лучегорске в летнее время организована работа профотрядов Фонда Мельниченко, старшеклассники из местных школ знакомятся с профессиями на предприятиях и помогают в наведении порядка в посёлке. Молодёжный совет Приморской ГРЭС оказывает помощь местному детскому дому, приюту для животных. Из бытовых вещей — мы всегда можем попросить энергетиков оказать помощь техникой и материалами, например, для подсыпки дорог, и конечно, предприятие, по мере возможности, поможет с этим», — отметил Владимир Козак.
Также отметим, что при содействии энергетиков и Фонда Мельниченко был разработан комплексный план развития территории Лучегорска. В рамках социального партнёрства совместно с властями Приморья, администрацией посёлка и местными жителями были определены основные варианты благоустройства населённого пункта.