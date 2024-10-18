Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оставаться важным союзником Киева в вопросах военных поставок, уступая в этом лишь США. Однако Германия не будет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus с дальним радиусом действия.
Он добавил, что необходимо избежать эскалации между Россией и Украиной, чтобы конфликт не перерос в войну с НАТО. Жители Германии могут быть уверены в обдуманности и ответственности всех правительственных действий, сказал канцлер.
Ранее Шольц отказался передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, дальность которых составляет около 500 км. Он отметил, что, несмотря на оказываемое давление, Берлин не намерен поставлять ракеты, способные долететь до Москвы.