Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus

«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», — сказал Шольц на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.