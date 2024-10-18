Лукашенко настаивает на своем участии в переговорах по Украине

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы… Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас, за нашей спиной. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», — сказал господин Лукашенко. Его выступление на заседании правительства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».