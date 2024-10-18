Лукашенко настаивает на своем участии в переговорах по Украине

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы… Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас, за нашей спиной. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», — сказал господин Лукашенко. Его выступление на заседании правительства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко утверждает, что страны Запада с подачи белорусской оппозиции хотят не допустить Минск к урегулированию конфликта на Украине. С его слов, оппозиционеры опасаются, что его «не сломишь и не наклонишь», и он будет отстаивать свои интересы.
«Они сейчас целые схемы рисуют,… все делают с подачи наших безумных беглых этих лохушек и прочих, которые сидят за границей, чтобы не допустить белорусов к решению вопроса», — добавил он.
В августе господин Лукашенко призвал Россию и Украину как можно скорее сесть за стол переговоров. Он считает, что в основу переговоров должны лечь договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. В сентябре он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не идет на контакт с российской стороной из-за давления со стороны США.