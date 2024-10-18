Дмитрий Демешин посетил Могилев в рамках рабочего визита в Беларусь

«Нам безусловно важно запускать новые проекты по созданию в Хабаровском крае сервисных и дилерских центров, консигнационных складов по обслуживанию и продажам белорусской техники. Не только под потребности Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Мы готовы, в свою очередь, предложить преференциальные режимы для совместных проектов. Это площадки территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Они могут подойти для сборочных производств техники, производства продуктов питания», — сказал Дмитрий Демешин.