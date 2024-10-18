Дмитрий Демешин посетил Могилев в рамках рабочего визита в Беларусь

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что уровень сотрудничества между Хабаровским краем и Беларусью не соответствует потенциалу и его можно усилить — белорусская сторона открыта для диалога по любому направлению. Дмитрий Демешин, в свою очередь, указал на то, в реализации каких совместных проектов наиболее заинтересован край.
«Нам безусловно важно запускать новые проекты по созданию в Хабаровском крае сервисных и дилерских центров, консигнационных складов по обслуживанию и продажам белорусской техники. Не только под потребности Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Мы готовы, в свою очередь, предложить преференциальные режимы для совместных проектов. Это площадки территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Они могут подойти для сборочных производств техники, производства продуктов питания», — сказал Дмитрий Демешин.
Помимо этого, Хабаровский край готов рассмотреть предложения белорусских партнеров в сфере сельского хозяйства и участвовать в совместном героико-патриотическом воспитании молодежи.
Выработанные по итогам заседания рабочей группы предложения включат в план по реализации соглашения между правительством Хабаровского края и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2025−2027 годы.