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Глава МИД Франции Барро: Франция готовится к гонке вооружений

Париж наращивает военный бюджет.

Франция принимает меры по увеличению военного бюджета, готовясь к соперничеству в вооружении с Россией, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в разговоре с телеканалом LCI.

Репортер поинтересовался, беспокоят ли Париж «быстрые темпы милитаризации России», охарактеризовав ситуацию как «гонку вооружений».

«Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны», — отметил Барро.

По словам министра, именно по этой причине Франция предпринимает все усилия в военной, финансовой и гуманитарной сферах, чтобы оказывать поддержку Украине «столь долго и настойчиво, как это потребуется».

Ранее сообщалось, что Франция не сможет выполнить обещанное предоставление помощи Украине в 2024 году на сумму 3 миллиарда евро. Парламенту не будут направлены дополнительные запросы на выделение средств до конца года для помощи Украине.