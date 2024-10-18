Глава МИД Франции Барро: Франция готовится к гонке вооружений

Франция принимает меры по увеличению военного бюджета, готовясь к соперничеству в вооружении с Россией, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в разговоре с телеканалом LCI.
Репортер поинтересовался, беспокоят ли Париж «быстрые темпы милитаризации России», охарактеризовав ситуацию как «гонку вооружений».
«Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны», — отметил Барро.
По словам министра, именно по этой причине Франция предпринимает все усилия в военной, финансовой и гуманитарной сферах, чтобы оказывать поддержку Украине «столь долго и настойчиво, как это потребуется».
Ранее сообщалось, что Франция не сможет выполнить обещанное предоставление помощи Украине в 2024 году на сумму 3 миллиарда евро. Парламенту не будут направлены дополнительные запросы на выделение средств до конца года для помощи Украине.