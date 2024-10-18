Трамп признался, что теперь Байден ему «довольно сильно нравится»

«Знаете ли, я раньше недолюбливал Байдена, а сейчас он мне довольно сильно нравится, — сказал Трамп в четверг на благотворительном ужине Эла Смита в Нью-Йорке. — Он был намного лучше в качестве кандидата в президенты, чем она [вице-президент США Камала Харрис]».