Трамп признался, что теперь Байден ему «довольно сильно нравится»

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проникся симпатией к действующему главе американской администрации Джо Байдену после выхода последнего из предвыборной гонки.
«Знаете ли, я раньше недолюбливал Байдена, а сейчас он мне довольно сильно нравится, — сказал Трамп в четверг на благотворительном ужине Эла Смита в Нью-Йорке. — Он был намного лучше в качестве кандидата в президенты, чем она [вице-президент США Камала Харрис]».
Трамп добавил, что теперь «терпеть не может» Харрис. «Никогда не любил людей, с которыми я соревнуюсь», — сказал политик.
Ежегодный ужин в отеле «Уолдорф-Астория» проводится в честь демократа Эла Смита — бывшего губернатора штата Нью-Йорк и первого кандидата в президенты, принадлежавшего к Римско-католической церкви.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов.