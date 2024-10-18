АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Россия и Казахстан обсуждают строительство трех ТЭЦ, сообщили в правительстве Российской Федерации.
На 25-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран участвовали вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.
«Отношения России и Казахстана строятся на принципах добрососедства, тесного сотрудничества, и в рамках заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем широкий спектр вопросов повестки».
Стороны подвели годовые итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, интеграции информационных систем фитосанитарного и ветеринарного контроля, культуре, науке, образовании и туризме.
Также рассмотрели вопросы взаимодействия и выработки совместных позиций в формате Евразийского экономического союза.
В апреле Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех казахстанских городах — Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Определили и уполномоченные организации в лице ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».
Строительство начнется не ранее 2025 года.