Россия и Казахстан обсуждают строительство трех ТЭЦ

В апреле Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех казахстанских городах — Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Определили и уполномоченные организации в лице ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».