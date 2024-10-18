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Россия и Казахстан обсуждают строительство трех ТЭЦ

В Москве подвели итоги 25-го заседания Межправокомиссии.

Источник: правительство Российской Федерации

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Россия и Казахстан обсуждают строительство трех ТЭЦ, сообщили в правительстве Российской Федерации.

На 25-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран участвовали вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

«Отношения России и Казахстана строятся на принципах добрососедства, тесного сотрудничества, и в рамках заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем широкий спектр вопросов повестки».

отметил Алексей Оверчук

Стороны подвели годовые итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, интеграции информационных систем фитосанитарного и ветеринарного контроля, культуре, науке, образовании и туризме.

Также рассмотрели вопросы взаимодействия и выработки совместных позиций в формате Евразийского экономического союза.

В апреле Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех казахстанских городах — Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Определили и уполномоченные организации в лице ООО «Интер РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

Строительство начнется не ранее 2025 года.

энергетика