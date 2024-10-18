Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт

«Вероятность второго тура довольно высока — это весьма вероятный сценарий, поскольку в первом туре будет большой разброс голосов. У нас много кандидатов, голоса разделятся, поэтому ни один из кандидатов, в том числе и Майя Санду, не сможет собрать необходимое для победы количество голосов».