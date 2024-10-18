Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Жители Молдавии определят нового президента лишь во втором туре, причем в нем точно будет баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.
«Вероятность второго тура довольно высока — это весьма вероятный сценарий, поскольку в первом туре будет большой разброс голосов. У нас много кандидатов, голоса разделятся, поэтому ни один из кандидатов, в том числе и Майя Санду, не сможет собрать необходимое для победы количество голосов».
Он отметил, что сложно предположить, кто окажется соперником Санду во втором туре.
«Это может быть и Александр Стояногло, и Ренато Усатый — социологическое опросы указывают на них как на наиболее вероятных кандидатов для выхода во второй тур», — пояснил эксперт.
Согласно местному законодательству, для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать более 50% голосов.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.