Ташкентские власти решили отдать пешеходный переход на Юнусабаде в управление частному бизнесу

Судя по всему, речь идет о знаменитом переходе возле Юнусабадского рынка — одном из самых оживленных мест района. Поток людей здесь огромен, и открытие торговых точек в таком месте, на первый взгляд, выглядит разумным и прибыльным решением. Однако возникает важный вопрос: будет ли это безопасно для пешеходов? Ведь для размещения магазинов, скорее всего, придется сужать пространство перехода.
История подземного перехода на этом месте уже знает подобные попытки: когда-то здесь уже были магазинчики, но их убрали из соображений безопасности. Сужение перехода создавало проблемы для пешеходов, особенно в часы пик. Возвращение торговых объектов может вновь вызвать те же самые сложности. Переход — это прежде всего безопасное и удобное место для передвижения горожан, а не торговая площадка. Нужно тщательно взвесить, как установка новых магазинов повлияет на комфорт пешеходов и не станет ли это причиной потенциальных заторов или других неудобств.
Стоимость проекта превышает 2,4 миллиарда сумов, и он будет реализован на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Победившая в тендере компания получит право управлять переходом на 10 лет. В рамках проекта предполагается строительство лёгких конструкций для торговых точек и пунктов бытового обслуживания общей площадью 350 квадратных метров. Также будут установлены дополнительные рекламные конструкции, что принесет дополнительный доход компании.
Хокимият Ташкента будет принимать предложения от заинтересованных бизнесменов до 8 ноября. Однако возникает важный вопрос: удастся ли совместить коммерческую выгоду с сохранением безопасности и удобства для жителей?