Ташкентские власти решили отдать пешеходный переход на Юнусабаде в управление частному бизнесу

История подземного перехода на этом месте уже знает подобные попытки: когда-то здесь уже были магазинчики, но их убрали из соображений безопасности. Сужение перехода создавало проблемы для пешеходов, особенно в часы пик. Возвращение торговых объектов может вновь вызвать те же самые сложности. Переход — это прежде всего безопасное и удобное место для передвижения горожан, а не торговая площадка. Нужно тщательно взвесить, как установка новых магазинов повлияет на комфорт пешеходов и не станет ли это причиной потенциальных заторов или других неудобств.