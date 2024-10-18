Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии

«Представители блока “Победа” находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок “Победа” будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции — это дело времени».