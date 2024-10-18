Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее депутат парламента Марина Таубер заявила, что оппозиционный блок «Победа» готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы.
«Представители блока “Победа” находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок “Победа” будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции — это дело времени».
Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов.
«Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны».
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.