Аналитик оценил перспективы вступления Киргизии в БРИКС

«В том случае, если Киргизия захочет в будущем стать полноправным членом БРИКС, у нее не должно с этим возникнуть каких-либо особых проблем. То, что президент Кыргызстана приглашен, это уже заявка на потенциальное полноценное участие. Я не думаю, что есть какие-то барьеры или препятствия для вступления Кыргызстана в БРИКС», — заявил эксперт РИА Новости.