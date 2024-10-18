Лукашенко поздравил председателя Конституционного Суда Петра Миклашевича с 70-летием

«Ваш трудовой путь является примером верности избранной профессии юриста, достойного служения Закону, преданности интересам народа и государства. Присущие Вам профессионализм, порядочность, ответственное отношение к работе снискали заслуженные уважение и авторитет», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко отметил, что под руководством Петра Миклашевича Конституционный Суд вносит весомый вклад в укрепление конституционного порядка в стране, содействует упрочению основ белорусской государственности, повышению уровня правосознания и правовой культуры общества.



«Пусть всем Вашим добрым делам сопутствует успех. Искренне желаю здоровья, счастья, мира и благополучия», — выразил пожелания глава государства.