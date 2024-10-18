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Лукашенко поздравил председателя Конституционного Суда Петра Миклашевича с 70-летием

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Конституционного Суда Петра Миклашевича с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ваш трудовой путь является примером верности избранной профессии юриста, достойного служения Закону, преданности интересам народа и государства. Присущие Вам профессионализм, порядочность, ответственное отношение к работе снискали заслуженные уважение и авторитет», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что под руководством Петра Миклашевича Конституционный Суд вносит весомый вклад в укрепление конституционного порядка в стране, содействует упрочению основ белорусской государственности, повышению уровня правосознания и правовой культуры общества.

«Пусть всем Вашим добрым делам сопутствует успех. Искренне желаю здоровья, счастья, мира и благополучия», — выразил пожелания глава государства.

Лукашенко Александр