JPost: в момент смерти у Синвара с собой был паспорт сотрудника ООН

По ее данным, также среди его личных вещей были конфеты Mentos и 40 тыс. шекелей (около $10,7 тыс.).
Представители Армии обороны Израиля 17 октября заявили, что Синвар был устранен в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа 16 октября.
По данным газеты, также среди его личных вещей были конфеты Mentos и около $10,7 тыс.
По ее данным, также среди его личных вещей были конфеты Mentos и 40 тыс. шекелей (около $10,7 тыс.).
Представители Армии обороны Израиля 17 октября заявили, что Синвар был устранен в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа 16 октября.