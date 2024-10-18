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JPost: в момент смерти у Синвара с собой был паспорт сотрудника ООН

По данным газеты, также среди его личных вещей были конфеты Mentos и около $10,7 тыс.

Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар перед смертью носил с собой паспорт сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, также среди его личных вещей были конфеты Mentos и 40 тыс. шекелей (около $10,7 тыс.).

Представители Армии обороны Израиля 17 октября заявили, что Синвар был устранен в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа 16 октября.