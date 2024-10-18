JPost: в момент смерти у Синвара с собой был паспорт сотрудника ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар перед смертью носил с собой паспорт сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.