Путин поручил Хабирову обратить внимание на нехватку врачей скорой помощи

Во время своего визита в Уфу президент России Владимир Путин поручил главе Башкирии Радию Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи. Об этом и другом шла речь на рабочей встрече. На повестке были вопросы, касающиеся социально-экономического развития республики и поддержки военной спецоперации.
По словам руководителя региона, «все задачи национальных проектов уже декомпозировали».
«Республика у нас сельская. У нас более двух тысяч ФАПов. Это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, медсестра — и жизнь сразу на селе есть. Мы в рамках модернизации первичного звена, вашей программы, и в рамках усилий нашего бюджета почти 500 ФАПов сделали».
Глава государства снова рекомендовал обратить внимание на кадры скорой помощи. Весной этого года Путин обращал внимание Хабирова на то, что в регионе не выполняют этот показатель нацпроекта. Руководитель Башкирии отчитался, что работа в этом направлении проводится и есть сдвиги.
«Есть, Владимир Владимирович, работаем. Это проблема. Вы мне весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем, у нас тенденция положительная», — заверил Радий Хабиров.