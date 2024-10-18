Путин поручил Хабирову обратить внимание на нехватку врачей скорой помощи

«Республика у нас сельская. У нас более двух тысяч ФАПов. Это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, медсестра — и жизнь сразу на селе есть. Мы в рамках модернизации первичного звена, вашей программы, и в рамках усилий нашего бюджета почти 500 ФАПов сделали».