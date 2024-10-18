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Путин поручил Хабирову обратить внимание на нехватку врачей скорой помощи

Об этом шла речь на встрече в Уфе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Во время своего визита в Уфу президент России Владимир Путин поручил главе Башкирии Радию Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи. Об этом и другом шла речь на рабочей встрече. На повестке были вопросы, касающиеся социально-экономического развития республики и поддержки военной спецоперации.

По словам руководителя региона, «все задачи национальных проектов уже декомпозировали».

«Республика у нас сельская. У нас более двух тысяч ФАПов. Это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, медсестра — и жизнь сразу на селе есть. Мы в рамках модернизации первичного звена, вашей программы, и в рамках усилий нашего бюджета почти 500 ФАПов сделали».

доложил Радий Хабиров.

Глава государства снова рекомендовал обратить внимание на кадры скорой помощи. Весной этого года Путин обращал внимание Хабирова на то, что в регионе не выполняют этот показатель нацпроекта. Руководитель Башкирии отчитался, что работа в этом направлении проводится и есть сдвиги.

«Есть, Владимир Владимирович, работаем. Это проблема. Вы мне весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем, у нас тенденция положительная», — заверил Радий Хабиров.

медицина
Путин Владимир