Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью

В сообщении сказано, что Беларусь, Россия или же любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, «подрывая нашу демократию». Европейский совет выразил солидарность с членами Европейского союза, которые сталкиваются с подобными вызовами. В итоговом заявлении саммита по интеграции говорится, что исключительные ситуации требуют исключительных мер и Евросовет полон решимости, чтобы сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами.