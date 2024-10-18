Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью, а также с Россией, пишет ТАСС.
В сообщении сказано, что Беларусь, Россия или же любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, «подрывая нашу демократию». Европейский совет выразил солидарность с членами Европейского союза, которые сталкиваются с подобными вызовами. В итоговом заявлении саммита по интеграции говорится, что исключительные ситуации требуют исключительных мер и Евросовет полон решимости, чтобы сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами.
Сообщается, что ЕС выразил готовность в оказании практической помощи приграничным с Беларусью и Россией странам в борьбе с мигрантами с целью «пресечения инструментализации миграции в политических целях».
Уточняется, что решение, связанное с принятием практических мер по усилению миграционного контроля, будет принято Советом Евросоюза на министерском уровне.