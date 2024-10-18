Эксперт рассказал, на что надеется Санду за счет совмещенного голосования

«Ставка изначально была сделана на колеблющегося избирателя, на того, кто хотел бы евроинтеграции Молдовы, но который разочарован в Санду. Этому избирателю просто не оставили альтернатив: лозунг евроинтеграции в Молдове давно и полностью “приватизирован” действующей властью», — сказал он.