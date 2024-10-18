БРИКС судьбоносный: какие бонусы получит Татарстан от проведения саммита

Еще лет двадцать назад никто даже не думал о Казани как о месте проведения подобного мероприятия. Наша республика последовательно двигалась к этому событию, прокачивая свои компетенции в индустрии гостеприимства. Тысячелетие Казани, Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, WorldSkills, «Игры будущего», Игры стран БРИКС — с каждым таким мероприятием Казань качественно преображалась и с каждым таким мероприятием набиралась опыта и уверенности в своих силах.