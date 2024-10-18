Полковник Ходаренок: конфликт между Германией и Россией в чистом виде маловероятен

Поэтому применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил Путин. Он также уточнил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.