В 2025 году в РУз на образование и здравоохранение выделят больше средств

Кроме того, за счет созданных возможностей в следующем году 78 районов переведут на самофинансирование бюджетных расходов. Для этого земельный налог, налог на имущество и оборотный налог в полном объеме, а также 50% подоходного налога будут оставляться в местных бюджетах.