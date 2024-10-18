В 2025 году в РУз на образование и здравоохранение выделят больше средств

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане предусматривается увеличение средств, выделяемых на образование и здравоохранение, на 20%.
Кроме того, за счет созданных возможностей в следующем году 78 районов переведут на самофинансирование бюджетных расходов. Для этого земельный налог, налог на имущество и оборотный налог в полном объеме, а также 50% подоходного налога будут оставляться в местных бюджетах.
Об этом и многом другом шла речь на совещании с президентом, посвященном обсуждению ожидаемых экономических результатов в текущем году и основных макроэкономических показателей на 2025 год, сообщает пресс-служба главы государства.
Отметили также наличие всех возможностей для сохранения роста валового внутреннего продукта в следующем году. Для этого требуются своевременный запуск запланированных проектов, развитие транспорта и логистики, информационных технологий, аграрных и финансовых услуг.
Даны поручения по рассмотрению эффективности льгот и сокращению теневой экономики.
На совещании определили основные направления проекта государственного бюджета на 2025 год.
В соответствии с законодательством данный проект и меры по обеспечению его исполнения будут обсуждены в местных Кенгашах и внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса.
Говорили также о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, за счет задействования внутренних возможностей за последние 9 месяцев экономика РУз выросла на 6,6 процента, промышленность — на 7 процентов.
Ожидается, что к концу года рост составит как минимум 6 процентов. Золотовалютные резервы в этом году впервые превысили 40 миллиардов долларов. Депозиты населения в национальной валюте выросли на 50 процентов.
Авторитетные международные рейтинговые агентства также положительно оценивают стабильность рейтинга Узбекистана. Благодаря росту доверия иностранных инвесторов на мировом рынке были размещены еврооблигации на сумму 4 миллиарда долларов.
«В результате в текущем году доля инвестиций в ВВП превысит 33%. Ожидается, что экспорт вырастет почти на 19%», — говорится в сообщении.
В целом Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития подтверждают, что благодаря активной инвестиционной политике и реформам в Узбекистане и в дальнейшем будет сохраняться устойчивый экономический рост.
Промышленность и экспорт.
Вместе с тем подчеркнута необходимость увеличения в промышленности и экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью в условиях усиления конкуренции на мировых рынках и изменчивости цен на сырье.
В связи с этим поставлена задача разработать трехлетнюю программу удлинения цепочки добавленной стоимости и повышения производительности труда в разрезе каждой отрасли.
Экономика и инвестиции.
«При сохранении основных налоговых ставок единственным способом увеличения доходов бюджета является совершенствование налогового администрирования», — уточнили в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул, что это должно происходить не путем вмешательства в деятельность предпринимателей, а за счет цифровизации, внедрения технологий искусственного интеллекта и легализации теневой экономики.
Особое внимание в ходе обсуждения уделили эффективности привлеченных льготных средств от международных финансовых организаций и других партнеров.