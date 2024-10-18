Премьер Польши заявил о расхождении в оценке «плана победы» Зеленского

Трансляцию вела его канцелярия в соцсети X.
«Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский», — сказал он (цитата по ТАСС).
Туск подчеркнул, что единственный тезис, который содержит документ украинского лидера, это «перспектива членства в НАТО».
16 октября Владимир Зеленский официально представил в Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, он содержит пять положений, среди которых:
- «безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта;
- продолжение операций ВСУ в России и разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по ее территории;
- размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета»;
- соглашение о совместной с Западом защите критических ресурсов Украины;
- замещение украинскими подразделениями отдельных контингентов вооруженных сил США с целью укрепления обороны НАТО после завершения боевых действий.
Также в плане есть три секретных приложения, которые Киев представил союзникам.
На следующий день, 17 октября, Зеленский представил план европейским лидерам в Брюсселе. «Цель плана состоит в том, чтобы он укрепил не только Украину, но и все наше евроатлантическое сообщество», — отметил он.
После презентации «плана» глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна пока не решила, поддержит ли предложения Зеленского. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в «плане победы» Зеленского нет ничего нового, так как большинство его пунктов касаются вопросов, насчет которых в ЕС до сих пор сомневается.
Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. В обнародованных в июне российских условиях прекращения огня — отказ Киева от присоединения к альянсу.
12 сентября Путин заявил, что снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.
В Москве «план победы» Зеленского назвали «эфемерным».