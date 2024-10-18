Премьер Польши заявил о расхождении в оценке «плана победы» Зеленского

После презентации «плана» глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна пока не решила, поддержит ли предложения Зеленского. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в «плане победы» Зеленского нет ничего нового, так как большинство его пунктов касаются вопросов, насчет которых в ЕС до сих пор сомневается.