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Премьер Польши заявил о расхождении в оценке «плана победы» Зеленского

Мнения лидеров стран Евросоюза по поводу «плана победы», который им представил президент Украины Владимир Зеленский, разделились, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

Трансляцию вела его канцелярия в соцсети X.

«Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский», — сказал он (цитата по ТАСС).

Туск подчеркнул, что единственный тезис, который содержит документ украинского лидера, это «перспектива членства в НАТО».

16 октября Владимир Зеленский официально представил в Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, он содержит пять положений, среди которых:

  • «безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта;
  • продолжение операций ВСУ в России и разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по ее территории;
  • размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета»;
  • соглашение о совместной с Западом защите критических ресурсов Украины;
  • замещение украинскими подразделениями отдельных контингентов вооруженных сил США с целью укрепления обороны НАТО после завершения боевых действий.

Также в плане есть три секретных приложения, которые Киев представил союзникам.

На следующий день, 17 октября, Зеленский представил план европейским лидерам в Брюсселе. «Цель плана состоит в том, чтобы он укрепил не только Украину, но и все наше евроатлантическое сообщество», — отметил он.

После презентации «плана» глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна пока не решила, поддержит ли предложения Зеленского. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в «плане победы» Зеленского нет ничего нового, так как большинство его пунктов касаются вопросов, насчет которых в ЕС до сих пор сомневается.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. В обнародованных в июне российских условиях прекращения огня — отказ Киева от присоединения к альянсу.

12 сентября Путин заявил, что снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.

В Москве «план победы» Зеленского назвали «эфемерным».

дипломатия