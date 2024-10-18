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В Социальном кодексе Волгоградской области появился статус «одинокий родитель»

Волгоградская облдума приняла соответствующий закон.

В Социальном кодексе региона был закреплен единый подход к определению статуса «одинокий родитель» и установлены условия, по которым он будет назначаться гражданам. Статус дает право волгоградцам на больший размер ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи, проинформировали в пресс-службе облдумы.

Согласно принятым корректировкам, статус может быть присвоен одному из родителей, который не состоит в браке и воспитывает ребенка, в случаях если второй родитель умер, находится в розыске, лишен родительских прав или признан безвестно отсутствующим.

Добавим, на территории региона выстроена система социальной помощи и сопровождения семей с детьми. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, она постоянно развивается, разработаны эффективные механизмы поддержки граждан, которые совершенствуются исходя из запросов жителей и меняющегося федерального законодательства.