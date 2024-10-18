Лукашенко сказал про весомый вклад Конституционного суда Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 18 октября, поздравил председателя Конституционного суда Петра Миклашевича с 70-летием и сказал про весомый вклад Конституционного суда Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что трудовой путь Петра Миклашевича является примером верности избранной профессии юриста, достойного служения закону, а также преданности интересам народа и государства. Он уточнил, что присущие главе Конституционного суда порядочность, профессионализм, ответственное отношение к работе снискали заслуженные авторитет и уважение.
Президент Беларуси подчеркнул, что под руководством Миклашевича Конституционный суд Беларуси вносит весомый вклад в укрепление конституционного порядка. Кроме того, он оказывает содействие упрочению основ белорусской государственности, а также повышению уровня правовой культуры общества, правосознания.
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