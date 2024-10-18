Лукашенко сказал про весомый вклад Конституционного суда Беларуси

Глава государства в поздравлении заметил, что трудовой путь Петра Миклашевича является примером верности избранной профессии юриста, достойного служения закону, а также преданности интересам народа и государства. Он уточнил, что присущие главе Конституционного суда порядочность, профессионализм, ответственное отношение к работе снискали заслуженные авторитет и уважение.