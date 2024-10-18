Германия снова отказалась отдавать Taurus Киеву. Военная операция, день 968-й

9:14 Президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь страны НАТО в военный конфликт с Россией, считает политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Он заявил, что венгерские власти не поддерживают представленный Зеленским «план победы».
9:08 В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточен практически весь город, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале.
8:53 ❗️ Гладков опроверг распространяемую информацию о заходе ДРГ Украины на территорию Журавлевки Белгородского района. Село находится под абсолютным контролем ВС РФ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
8:47 Посольство РФ в Австралии считает поставку танков M1A1 Abrams Украине еще одним шагом Канберры на пути вовлечения в конфликт Запада и России. Соответствующее заявление сделал глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский.
8:31 Взрывы раздались в Черкасской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.
8:27 Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus.
8:12 Япония предоставит Украине дополнительную военную помощь, заявил руководитель оборонного ведомства страны Гэн Накатани на встрече с главой МО Украины Рустемом Умеровым.
8:04 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.
«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 968-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.