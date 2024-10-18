В Башкирии за 5 лет планируют построить 1,5 тысячи новых спортивных объектов. Среди них 9 ФОКов, 5 бассейнов, 2 ледовые арены и 4 стадиона. Также планируется возведение Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Такие задачи перед кабмином республики поставил Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщил и. о. премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.
«Сегодня Башкортостан является одним из ведущих спортивных регионов. В республике систематически занимаются физкультурой и спортом более 2 млн человек. Видим динамику и понимаем, откуда она. За последние 6 лет консолидированный бюджет спортивной отрасли в Башкортостане вырос более чем в 2 раза — до 10,2 млрд рублей. По количеству спортивных объектов мы третьи в стране — их у нас свыше 13 тысяч.
В этом году свыше 222 млн рублей из бюджета региона направили на поддержку 96 региональных спортивных федераций. За 2 года грантов Главы Башкортостана удостоены 56 спортивных инициатив почти на 80 млн рублей. Ежегодно 50 млн рублей выделяется организациям для проведения физкультурно-массовых мероприятий», — рассказал он в своих соцсетях.
Андрей Назаров также отметил, что Башкортостан стал пилотным регионом по апробации программы «Социальный заказ». Она работает сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, это оказание услуг спортивной подготовки по 12 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Выполнившим нормы ГТО пожилым гражданам и детям-инвалидам вручаются сертификаты на 10 тысяч рублей, в этот список планируют добавить также ветеранов СВО. В процессе запуска находится проект «Социальное воздействие» для людей слабовидящих и незрячих.
Глава регионального правительства также добавил, что международный форум «Россия — спортивная держава», который в эти дни проходит в Уфе, еще один знак признания спортивных заслуг региона.
«Поэтому мы смело рассчитываем на поддержку и конструктивное взаимодействие и в целом с правительством РФ, и, конечно, с федеральным министерством спорта России. Совместными усилиями мы сможем решить любые, даже самые амбициозные задачи», — выразил уверенность Андрей Назаров.
Напомним, в Уфе продолжает работу XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Программой крупнейшего мероприятия 18 октября предусмотрены панельные сессии и дискуссии, круглые столы, презентации, встречи, проактивные конференции, а также культурные и спортивные события.