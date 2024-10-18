В Башкирии за 5 лет планируют построить 1,5 тысячи новых спортивных объектов.

«Сегодня Башкортостан является одним из ведущих спортивных регионов. В республике систематически занимаются физкультурой и спортом более 2 млн человек. Видим динамику и понимаем, откуда она. За последние 6 лет консолидированный бюджет спортивной отрасли в Башкортостане вырос более чем в 2 раза — до 10,2 млрд рублей. По количеству спортивных объектов мы третьи в стране — их у нас свыше 13 тысяч.



В этом году свыше 222 млн рублей из бюджета региона направили на поддержку 96 региональных спортивных федераций. За 2 года грантов Главы Башкортостана удостоены 56 спортивных инициатив почти на 80 млн рублей. Ежегодно 50 млн рублей выделяется организациям для проведения физкультурно-массовых мероприятий», — рассказал он в своих соцсетях.