Орбан заявил, что военный план Зеленского приведет к его поражению

Он отметил, что украинский лидер представил свой военный план на саммите Евросоюза в Брюсселе, большинство участников которого по-прежнему настроено на продолжение военного конфликта на Украине. По словам главы правительства, Венгрия считает, что ЕС уже терпит поражение вместе с Украиной. «Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», — подчеркнул Орбан.