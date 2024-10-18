Орбан заявил, что военный план Зеленского приведет к его поражению

Он отметил, что украинский лидер представил свой военный план на саммите Евросоюза в Брюсселе, большинство участников которого по-прежнему настроено на продолжение военного конфликта на Украине. По словам главы правительства, Венгрия считает, что ЕС уже терпит поражение вместе с Украиной. «Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», — подчеркнул Орбан.
«С его помощью можно только проиграть. Это план не победы, а поражения», — добавил премьер. Он подтвердил, что Венгрия не намерена участвовать в реализации подобных военных планов и по-прежнему не будет поставлять вооружения на Украину.
По мнению Будапешта, украинский конфликт не может быть разрешен на поле боя, он может быть урегулирован только дипломатическим путем. «Поэтому необходимы переговоры, и мы должны постараться как можно скорее положить конец войне, чтобы вернуться к мирной жизни», — заявил Орбан.
Ранее он назвал план Зеленского пугающим, а его политический советник и однофамилец Балаж Орбан предупредил, что этот план — кратчайший путь к третьей мировой войне.
По сведениям западных СМИ, этот план, изложенный Зеленским в парламенте страны, а затем на саммите ЕС в Брюсселе, предусматривает, в частности, направление Украине приглашения к вступлению в НАТО, поставки ей дальнобойных вооружений для обстрела территории России, а также предоставление ей определенных видов других военных систем в целях продолжения военных действий.