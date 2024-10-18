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В Приднестровье верят, что провокаций во время выборов в Зоне безопасности не будет: Правоохранительные органы работают в штатном режиме

В день выборов в Приднестровье правоохранительные органы и миротворцы будут нести службу в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье не будут переводить правоохранительные органы на усиленный режим работы из-за выборов в Молдове. Об этом заявил глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков, пишет rusputnikmd.

«На нашей территории никаких мероприятий (связанных с процессом голосования — прим. ред.) не предусмотрено. Нести усиленный режим работы тоже нецелесообразно».

сказал он.

В обычном режиме будут нести службу и миротворцы. Напомним, в Зоне безопасности будет открыто около 30 участков. Все они расположены на территории, контролируемой Молдовой.

«Что касается миротворцев, то они тоже будут нести службу в обычном режиме. Поскольку у нас механизм очень отлаженный, его вполне хватает в той компетенции, в рамках которой они ежедневно выполняют свои задачи по контролю за обстановкой в Зоне безопасности», — добавил Беляков.