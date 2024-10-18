В Приднестровье верят, что провокаций во время выборов в Зоне безопасности не будет: Правоохранительные органы работают в штатном режиме

«Что касается миротворцев, то они тоже будут нести службу в обычном режиме. Поскольку у нас механизм очень отлаженный, его вполне хватает в той компетенции, в рамках которой они ежедневно выполняют свои задачи по контролю за обстановкой в Зоне безопасности», — добавил Беляков.