В Молдову прибудет делегация ПАСЕ для наблюдения за выборами и референдумом

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Делегация из 21 члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с представителем Австрии Петрой Байр прибудет в Молдову.
Делегация будет находиться в республике с 18 по 21 октября для наблюдения за президентскими выборами и конституционным референдумом вместе с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
В планах комиссии до даты выборов провести ряд встреч с кандидатами в президенты, руководством миссии ОБСЕ и делегации ЕС в Молдове, членами парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, с представителями ЦИК, членами Совета по телевидению и радио, членами конгресса местных властей Республики Молдова, представителями гражданского общества и СМИ.
Команда экспертов Венецианской комиссии — группы независимых юридических экспертов Совета Европы — будет оказывать юридическую поддержку во время визита.
В понедельник, 21 октября, делегация ПАСЕ анонсировала пресс-конференцию в Кишиневе.