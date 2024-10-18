В Молдову прибудет делегация ПАСЕ для наблюдения за выборами и референдумом

Делегация будет находиться в республике с 18 по 21 октября для наблюдения за президентскими выборами и конституционным референдумом вместе с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).