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Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили

Орхан Султанов находится в Узбекистане с рабочим визитом. Стороны обсудили, в частности, вопросы расширения практического сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

«С особым удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях, наблюдаемый устойчивый рост показателей взаимной торговли и инвестиций, предпринимаемые сторонами шаги по поддержке и ускорению проектов кооперации, проведению мероприятий в культурно-гуманитарной сфере».

говорится в сообщении.

Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.

Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.

Шавкат Мирзиеев