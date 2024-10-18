Мирзиёев встретился с главой Службы внешней разведки Азербайджана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял руководителя Службы внешней разведки Азербайджана Орхана Султанова, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи глава азербайджанского ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений союзничества и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
«С особым удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях, наблюдаемый устойчивый рост показателей взаимной торговли и инвестиций, предпринимаемые сторонами шаги по поддержке и ускорению проектов кооперации, проведению мероприятий в культурно-гуманитарной сфере».
Также обратили внимание на важность укрепления тесного межведомственного взаимодействия и эффективной координации спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.
Обсудили вопросы расширения практического сотрудничества, направленного на оказание содействия экономическому развитию Афганистана.