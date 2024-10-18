Айдос Рысбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел

Об этом рассказали в Акорде.
«Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Айдос Рысбаев в разные годы занимал должности различные руководящие должности в Департаменте полиции Астаны; работал начальником Департамента криминальной полиции МВД РК. Пост заместителя министра внутренних дел занимал с ноября 2023 года.
7 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Бауржана Аленова первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.