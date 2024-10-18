Демешин договорился с Хуснуллиным о поддержке строительства в Хабаровском крае

— Подводя предварительные итоги, хочу сказать, что в регионе есть ряд вопросов, которые надо решать комплексно. Динамика развития неплохая, но ещё есть куда стремиться. Например, край неплохо показывает себя в строительстве: в регионе за девять месяцев введено более 370 тыс. кв. м жилья. Идёт также работа с расселением аварийного жилья. Сейчас в Хабаровском крае переселено более 6 тысяч человек из непригодного жилфонда. Работы тут предстоит ещё много, будем держать на контроле, — сказал Марат Хуснуллин.