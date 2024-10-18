Демешин договорился с Хуснуллиным о поддержке строительства в Хабаровском крае

Во время рабочей поездки губернатора Хабаровского края в Москву состоялась встреча Дмитрия Демешина с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. На ней обсудили наиболее актуальные для нашего региона вопросы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой Телеграм-канал Дмитрия Демешина.
— Акцент сделали на реализации инициированного нашим президентом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему за 5 лет отремонтировано свыше 800 км дорожного полотна, в нормативное состояние приведены 74 мостовых сооружения. В этом году запланирована модернизация более 90 км дорог и 24 мостов — работы уже в завершающей стадии, — отметил Дмитрий Демешин.
— Подводя предварительные итоги, хочу сказать, что в регионе есть ряд вопросов, которые надо решать комплексно. Динамика развития неплохая, но ещё есть куда стремиться. Например, край неплохо показывает себя в строительстве: в регионе за девять месяцев введено более 370 тыс. кв. м жилья. Идёт также работа с расселением аварийного жилья. Сейчас в Хабаровском крае переселено более 6 тысяч человек из непригодного жилфонда. Работы тут предстоит ещё много, будем держать на контроле, — сказал Марат Хуснуллин.
Также участники встречи в Москве обсудили использование в крае механизмов поддержки регионального развития. Президиум правительственной комиссии недавно одобрил выделение для нашего региона инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму почти 4,9 млрд рублей. Часть этой суммы направят на строительство новых дорог, подстанции и ЛЭП в разрастающемся микрорайоне Ореховая Сопка.
— В этом году закупили 48 автобусов, обновляем парк электротранспорта. Всё это улучшает качество жизни людей, поэтому мы продолжим при содействии федерального центра использовать все возможные госпрограммы, — резюмировал Дмитрий Демешин.