Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин договорился с Хуснуллиным о поддержке строительства в Хабаровском крае

Губернатор и вице-премьер также обсудили реализацию нацпроектов, расселение бараков, восстановление прав дольщиков и инфраструктурные проекты.

Источник: Соцсети

Во время рабочей поездки губернатора Хабаровского края в Москву состоялась встреча Дмитрия Демешина с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. На ней обсудили наиболее актуальные для нашего региона вопросы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой Телеграм-канал Дмитрия Демешина.

— Акцент сделали на реализации инициированного нашим президентом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему за 5 лет отремонтировано свыше 800 км дорожного полотна, в нормативное состояние приведены 74 мостовых сооружения. В этом году запланирована модернизация более 90 км дорог и 24 мостов — работы уже в завершающей стадии, — отметил Дмитрий Демешин.

Серьёзной проблемой именно в Хабаровске остаются обманутые дольщики. Все шесть объектов в крае с серьёзно затянутыми сроками строительства расположены в краевой столице. Дмитрий Демешин закладывает в свои рабочие встречи в Москве конкретную проблематику. Буквально неделю назад он поручал подготовить пакет документов по наиболее проблемным объектам региона, в том числе в вопросе обманутых дольщиков. И вот на встрече с Хуснуллиным все эти вопросы прозвучали и нашли поддержку.

— Подводя предварительные итоги, хочу сказать, что в регионе есть ряд вопросов, которые надо решать комплексно. Динамика развития неплохая, но ещё есть куда стремиться. Например, край неплохо показывает себя в строительстве: в регионе за девять месяцев введено более 370 тыс. кв. м жилья. Идёт также работа с расселением аварийного жилья. Сейчас в Хабаровском крае переселено более 6 тысяч человек из непригодного жилфонда. Работы тут предстоит ещё много, будем держать на контроле, — сказал Марат Хуснуллин.

Также участники встречи в Москве обсудили использование в крае механизмов поддержки регионального развития. Президиум правительственной комиссии недавно одобрил выделение для нашего региона инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму почти 4,9 млрд рублей. Часть этой суммы направят на строительство новых дорог, подстанции и ЛЭП в разрастающемся микрорайоне Ореховая Сопка.

— В этом году закупили 48 автобусов, обновляем парк электротранспорта. Всё это улучшает качество жизни людей, поэтому мы продолжим при содействии федерального центра использовать все возможные госпрограммы, — резюмировал Дмитрий Демешин.